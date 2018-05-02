"Реал" готов включить в сделку по Салаху двух своих ведущих игроков

Мадридский "Реал" готов включить в сделку по лидеру атак "Ливерпуля" Мохамеду Салаху сразу двух своих ведущих игроков.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на испанскую прессу, чтобы снизить трансферную стоимость египтянина, оцениваемую в 200 миллионов евро, королевский клуб планирует обменять на него своих голкипера Кейлора Наваса и вингера Гарета Бэйла.

Напомним, Перес нацелился на ключевого защитника "Баварии". | soccernews.ru