"Реал" готов включить в сделку по Салаху двух своих ведущих игроков

Теги ливерпульмохамед салахкейлор навасреал мадридгарет бэйл

"Реал" готов включить в сделку по Салаху двух своих ведущих игроковМадридский "Реал" готов включить в сделку по лидеру атак "Ливерпуля" Мохамеду Салаху сразу двух своих ведущих игроков.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на испанскую прессу, чтобы снизить трансферную стоимость египтянина, оцениваемую в 200 миллионов евро, королевский клуб планирует обменять на него своих голкипера Кейлора Наваса и вингера Гарета Бэйла.

Напомним, Перес нацелился на ключевого защитника "Баварии". | soccernews.ru

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Сергей

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