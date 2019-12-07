"Реал" готов включить Винисиуса в сделку по Погба
Мадридский "Реал" готовит новое предложение по трансферу полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает El Desmarque.
По информации источника, королевский клуб хочет убедить "красных дьяволов" отпустить француза в обмен на Винисиуса Жуниора и доплату в размере 50 миллионов евро.
Пока неизвестно, заинтересовал ли манкунианцев такой вариант.
Напомним, что "Реал" пытался купить Погба ещё летом, но тогда сторонам не удалось договориться об условиях сделки.
Не пропустите: "Реал" предложил "Арсеналу" обменяться форвардами. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" победил "Эспаньол" благодаря голам французских легионеров
-
Официально: Федотов покинул пост главного тренера "Оренбурга"
-
"Барселона" предложит за Мбаппе 120 миллионов евро и двух игроков
-
Болельщик "Спартака" подал на Запашного заявления в прокуратуру и Следственный комитет
-
Агент рассказал, как Дзюба мог спасти Кокорина от тюремного заключения
Лента новостей
-
1
Бэйл снова покинул стадион, не дожидаясь конца матча "Реала"
-
Защитник "Тамбова" перейдет в "Ростов"
-
"Оренбург" рассматривает двух кандидатов на пост тренера
-
1
"Эвертон" обыграл "Челси" и покинул зону вылета
-
Финал клубного ЧМ пройдет на другом стадионе
-
2
"Реал" победил "Эспаньол" благодаря голам французских легионеров
-
"Наполи" может вернуться в борьбу за Ибрагимовича, но при одном условии
-
Гендиректор "Спартака" рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно
-
Официально: Федотов покинул пост главного тренера "Оренбурга"
-
"Тамбов" разгромил "Оренбург" в матче 19-го тура РПЛ
-
Аутсайдер АПЛ заинтересован в приглашении Анчелотти
-
"Реал" готов включить Винисиуса в сделку по Погба
-
Гендиректор "Спартака" отреагировал на акцию протеста болельщиков против действий полиции
-
"Сампдория" продлила контракт с Квальяреллой
-
"Барселона" предложит за Мбаппе 120 миллионов евро и двух игроков
-
Болельщик "Спартака" подал на Запашного заявления в прокуратуру и Следственный комитет
-
Навальный прокомментировал заявление Слуцкого о своих расследованиях
-
Агент рассказал, как Дзюба мог спасти Кокорина от тюремного заключения
-
1
Ибрагимович: "Мечтаю сыграть плохого парня в фильме Тарантино, который разбивает лицо Дуэйну Джонсону"
-
Смертин: "Цель истории с ДТП - выставить меня как непорядочного человека"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|15
|43
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|15
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Вулверхэмптон
|15
|23
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|21
|7
|Кристал Пэлас
|15
|21
|8
|Тоттенхэм
|15
|20
|9
|Шеффилд Юнайтед
|15
|19
|10
|Арсенал Лондон
|15
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|19
|12
|Бернли
|15
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|15
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|17
|Астон Вилла
|15
|15
|18
|Саутгемптон
|15
|15
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|15
|8