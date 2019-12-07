"Реал" готов включить Винисиуса в сделку по Погба

Теги манчестер юнайтедреал мадридполь погбавинисиус жуниортрансферы

"Реал" готов включить Винисиуса в сделку по Погба

Мадридский "Реал" готовит новое предложение по трансферу полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает El Desmarque.

По информации источника, королевский клуб хочет убедить "красных дьяволов" отпустить француза в обмен на Винисиуса Жуниора и доплату в размере 50 миллионов евро.

Пока неизвестно, заинтересовал ли манкунианцев такой вариант.

Напомним, что "Реал" пытался купить Погба ещё летом, но тогда сторонам не удалось договориться об условиях сделки.

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