"Реал" готов выделить на подписание Неймара рекордную в историю футбола сумму

Мадридский "Реал" готов выделить на подписание форварда ПСЖ Неймара рекордную в историю футбола сумму.

Так, по сведениям бразильского издания ARA, королевский клуб вполне готов сделать предложение по 26-летнему нападающему парижан, размер которого будет превышать 222 миллиона евро, которые чемпион Франции заплатил за него прошлым летом каталонской "Барселоне".

Напомним, "Реал" не будет поднимать зарплату Роналду до уровня оклада Месси в "Барселоне". | soccernews.ru