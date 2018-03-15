"Реал" готов выложить 80 миллионов евро за основного защитника "Баварии"

Теги реал мадриддавид алабабавария мюнхен

"Реал" готов выложить 80 миллионов евро за основного защитника "Баварии"Мадридский "Реал" нацелился на ведущего защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что ближайшим летом за 25-летнего бека чемпионов Германии королевский клуб будет готов выложить 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алаба забил 1 мяч и сделал 5 результативных передач в 30 матчах за "Баварию".

Напомним, "Реал" определил еще одного кандидата на усиление центра своей обороны. | soccernews.ru

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