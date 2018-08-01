Мадридский "Реал" готов выложить более 100 миллионов евро только за одного игрока, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, текущим летом королевский клуб не будет делать приобретений, чья стоимость будет превышать указанную выше сумму. По мнению руководства "сливочных", рыночная стоимость современных футболистов не превышает этой отметки. При этом в стане "Реала" считают, что только форвард ПСЖ Неймар стоит больше 100 миллионов евро, однако из-за позиции парижан, не желающих расставаться с бразильцем, этот трансфер на сегодня является не осуществимым.

Напомним, Лопетеги высказался о возможном подписании Куртуа. | soccernews.ru