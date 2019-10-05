"Реал" готов выплатить клаусулу Облака

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"Реал" готов выплатить клаусулу Облака

"Реал" заинтересован в покупке вратаря "Атлетико" Яна Облака.

Как сообщает испанская пресса, "королевский клуб" готов выплатить клаусулу голкипера, которая составляет 120 миллионов евро.

Напомним, что минувшим летом "Реал" приобрел за 35 миллионов евро у "Челси" Тибо Куртуа.

В этом сезоне Облак провел 9 матчей и пропустил 6 голов. На счету Куртуа 11 пропущенных мячей в 8 играх.

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