"Реал" готов выслушать предложения по Бэйлу

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"Реал" готов выслушать предложения по БэйлуМадридский "Реал" готов выслушать предложения по своему вингеру Гарету Бэйлу, информирует Manchester Evening News.

Так, по сведениям издания, королевский клуб пойдет на продажу 28-летнего валлийца только в том случае, если получит по нему предложение в размере не менее 150-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" готов расстаться с Вараном. | soccernews.ru

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