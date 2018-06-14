"Реал" готов выслушать предложения по Бэйлу

Мадридский "Реал" готов выслушать предложения по своему вингеру Гарету Бэйлу, информирует Manchester Evening News.

Так, по сведениям издания, королевский клуб пойдет на продажу 28-летнего валлийца только в том случае, если получит по нему предложение в размере не менее 150-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" готов расстаться с Вараном. | soccernews.ru