"Реал" готов выслушать предложения по Роналду

Мадридский "Реал" готов выслушать предложения по своему ведущему бомбардиру Криштиану Роналду, предполагает Marca.

Авторитетное испанское здание считает, что отсутствие готовности со стороны королевского клуба удовлетворить финансовые притязания 33-летнего нападающего говорит о том, что он не будет предпринимать попыток его удержать. Более того, руководство "сливочных" своими действиями старается само подтолкнуть португальца к тому, чтобы тот подыскивал себе новую команду.

Напомним, Тебас уверен, что Роналду останется в "Реале". | soccernews.ru