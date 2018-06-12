"Реал" готов выслушать предложения по Роналду

1 Теги реал мадридкриштиану роналду

"Реал" готов выслушать предложения по РоналдуМадридский "Реал" готов выслушать предложения по своему ведущему бомбардиру Криштиану Роналду, предполагает Marca.

Авторитетное испанское здание считает, что отсутствие готовности со стороны королевского клуба удовлетворить финансовые притязания 33-летнего нападающего говорит о том, что он не будет предпринимать попыток его удержать. Более того, руководство "сливочных" своими действиями старается само подтолкнуть португальца к тому, чтобы тот подыскивал себе новую команду.

Напомним, Тебас уверен, что Роналду останется в "Реале". | soccernews.ru

Комментарии
жк

Ему надо было думать когда подписывал отступные на миллиард долларов,так что все в руках Реала,Реал скорее всего не будет с ним продлевать и повышать зарплату,а будет ждать когда кто из тупых,но богатых клубов предложить за него большую сумму и продаст,может в этом году,может в следующем году,все в руках Реала.Так что роналду никакого авторитета в Реале не имеет.А все эти ЛЧ Переса заслуга, а не Роналду и Зидана. Перес то знает чего стоит на самом деле Роналду как футболист.Он стоит мизер по сравнению с Месси,Неймаром,Суаресом и Гризманом.

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов