"Реал" готов заплатить 110 миллионов евро за хавбека "Ливерпуля"

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"Реал" готов заплатить 110 миллионов евро за хавбека "Ливерпуля"Мадридский "Реал" нацелился на полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта, который только этим летом переберется на "Энфилд" из "РБ Лейпциг".

Так, по сведениям Bleacher Report, в это межсезонье королевский клуб будет готов предложить за 23-летнего хавбека 110 миллионов евро. Однако источник из стана "красных" сообщает, что мерсисайдцы не заинтересованы в продаже игрока, за которого они заплатили почти в двое меньшую сумму - 60 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Кейта забил 9 мячей и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "РБ Лейпциг".

Напомним, "Реал" отклонил уже несколько предложений ПСЖ по своему хавбеку. | soccernews.ru

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