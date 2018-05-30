"Реал" готов заплатить 110 миллионов евро за хавбека "Ливерпуля"

Мадридский "Реал" нацелился на полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта, который только этим летом переберется на "Энфилд" из "РБ Лейпциг".

Так, по сведениям Bleacher Report, в это межсезонье королевский клуб будет готов предложить за 23-летнего хавбека 110 миллионов евро. Однако источник из стана "красных" сообщает, что мерсисайдцы не заинтересованы в продаже игрока, за которого они заплатили почти в двое меньшую сумму - 60 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Кейта забил 9 мячей и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "РБ Лейпциг".

Напомним, "Реал" отклонил уже несколько предложений ПСЖ по своему хавбеку. | soccernews.ru