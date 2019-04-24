"Реал" готов заплатить 170 миллионов евро за Азара и Йовича

Мадридский "Реал" продолжает переговоры по трансферам нападающих "Челси" Эдена Азара и "Айнтрахта" Луки Йовича, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, королевский клуб намерен потратить на футболистов 170 миллионов евро. При этом за Азара "Реал" готов заплатить не более 100 миллионов, а остаток - на Йовича.

"Челси" требует за бельгийца не менее 120 миллионов, поэтому переговоры между клубами продолжаются.

В этом сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и сделал 13 результативных передач. На счету 21-летнего Йовича 25 голов и семь голевых передач 42 поединках за "Айнтрахт".

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