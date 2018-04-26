Мадридский "Реал" готов заплатить 280 миллионов евро за двух игроков "Манчестер Сити", информирует Manchester Evening News.

Так, по сведениям издания королевский клуб нацелился на полузащитника горожан Кевина Де Брюйне и их вингера Лероя Сане. Первого "сливочные" оценили в 200 миллионов евро, а второго - в 80 миллионов евро.

Напомним, "Реал" получил несколько предложений по Бэйлу. | soccernews.ru