"Реал" готов заплатить 280 миллионов евро за двух игроков "Манчестер Сити"

Теги лерой санекевин де брюйнеманчестер ситиреал мадрид

"Реал" готов заплатить 280 миллионов евро за двух игроков "Манчестер Сити"Мадридский "Реал" готов заплатить 280 миллионов евро за двух игроков "Манчестер Сити", информирует Manchester Evening News.

Так, по сведениям издания королевский клуб нацелился на полузащитника горожан Кевина Де Брюйне и их вингера Лероя Сане. Первого "сливочные" оценили в 200 миллионов евро, а второго - в 80 миллионов евро.

Напомним, "Реал" получил несколько предложений по Бэйлу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 50 тура

Турнир прогнозов: анонс 50 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов