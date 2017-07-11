"Реал" готов заплатить 40 миллионов евро за Давинсона Санчеса

"Реал" проявляет интерес к колумбийскому защитнику "Аякса" Давинсону Санчесу, сообщает Antena 2.

По сведениям издания, королевский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него требуемые 40 миллионов евро. Также игроком интересуется "Барселона".

21-летний Санчес выступает за "Аякс" с 2016 года, провел за клуб 43 матча и забил 6 голов.

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