"Реал" готов заплатить 40 миллионов евро за французского защитника

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"Реал" готов заплатить 40 миллионов евро за французского защитника

Фото: инстаграм Уэсли Фофана/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к французскому защитнику "Лестера" Уэсли Фофана, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, королевский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 40 миллионов евро. Стоит отметить, что в настоящее время француз восстанавливается после травмы и пока что не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне.

В прошлом сезоне 20-летний Фофана провел за "Лестер" 42 матча во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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