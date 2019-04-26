"Реал" готов заплатить 70 миллионов евро за полузащитника "Лиона"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Лиона" Танги Ндомбеле, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, королевский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 70 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Ювентуса", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 22-летний Ндомбеле провел за "Лион" 44 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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