"Реал" готов заплатить гигантскую сумму за одного из лидеров "Манчестер Сити"

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"Реал" готов заплатить гигантскую сумму за одного из лидеров "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" хочет купить нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, сообщает The Sun.

По сведениям издания, королевский клуб готов заплатить за футболиста 220 миллионов евро. Форвард может согласиться на переход, так как "горожан" на два года отстранили от выступления в еврокубках. Впрочем, клуб готовится подать апелляцию.

В нынешнем сезоне 25-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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