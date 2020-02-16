"Реал" готов заплатить гигантскую сумму за одного из лидеров "Манчестер Сити"
Мадридский "Реал" хочет купить нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, сообщает The Sun.
По сведениям издания, королевский клуб готов заплатить за футболиста 220 миллионов евро. Форвард может согласиться на переход, так как "горожан" на два года отстранили от выступления в еврокубках. Впрочем, клуб готовится подать апелляцию.
В нынешнем сезоне 25-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Бернли
|26
|34
|11
|Арсенал Лондон
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18