"Реал" готов заплатить огромную сумму за ван Дейка

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"Реал" готов заплатить огромную сумму за ван Дейка
Мадридский "Реал" хочет купить голландского защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, королевский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 180 миллионов евро.

Ван Дейк ранее являлся самым дорогим защитником в истории футбола. В январе 2018 года "Ливерпуль" купил голландца за 84,65 миллиона евро. В прошлом году ван Дейк занял второе место в голосовании за звание лучшего футболиста в мире.

В нынешнем сезоне 28-летний ван Дейк провел за "Ливерпуль" 37 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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