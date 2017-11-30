"Реал" готов заплатить сумму отступных за Аррисабалагу

Теги реал мадридатлетик бильбаокепа аррисабалага

"Реал" готов заплатить сумму отступных за АррисабалагуВ зимнее трансферное окно мадридский "Реал" планирует подписать голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепу Аррисабалагу.

За 23-летнего вратаря басков, как информирует Marca, королевский клуб будет готов заплатить 20 миллионов евро, которые равняются сумме отступных, прописанной в контракте футболиста. Сам Аррисабалага также готов перебраться в Мадрид.

Напомним, "Реал" может продать Варана. | soccernews.ru 

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