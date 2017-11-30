"Реал" готов заплатить сумму отступных за Аррисабалагу

В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" планирует подписать голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепу Аррисабалагу.

За 23-летнего вратаря басков, как информирует Marca, королевский клуб будет готов заплатить 20 миллионов евро, которые равняются сумме отступных, прописанной в контракте футболиста. Сам Аррисабалага также готов перебраться в Мадрид.

Напомним, "Реал" может продать Варана. | soccernews.ru