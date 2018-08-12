"Реал" готов заплатить за Азара 220 миллионов евро

Мадридский "Реал" готов предпринять новую попытку подписать вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, информирует Daily Express.

Так, по сведениям источника, "сливочные" рассчитывают подписать бельгийца до закрытия текущего трансферного окна. За него они будут готовы выложить 220 миллионов евро, что всего на 2 миллиона евро меньше мирового трансферного рекорда.

Напомним, Лопетеги высказался о Бензема и Бэйле. | soccernews.ru