"Реал" готов заплатить за Донни ван де Бека 55 миллионов евро
"Реал" следующим летом намерен купить хавбека "Аякса" Донни ван де Бека. Об этом сообщает De Telegraaf.
По данным издания, "сливочные" готовы заплатить за 22-летнего полузащитника 55 миллионов евро.
Клуб хотел приобрести голландца еще прошедшим летом, однако тогда "Аякс" отказался отпускать футболиста, который сам был против трансфера.
В этом сезоне игрок участвовал в 13 матчах, отметившись 5 голами и 4 ассистами.
Не пропустите: "Бавария" может отказаться от кандидатуры Тухеля в пользу наставника "Аякса"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ: Тен Хаг возглавит "Баварию" летом
-
Corriere dello Sport на первой полосе ответила на обвинения в расизме
-
"Лестер" готов заключить новый контракт с Роджерсом на улучшенных условиях
-
Гонсалес подписал новый контракт с "Вальядолидом"
-
"Фратрия" призывает фанатов клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура
Лента новостей
-
Официально: трансферный бан "Челси" сокращён
-
Широков прокомментировал конфликт Дзюбы и фанатов "Спартака"
-
Бернд Лено назвал игрока, чей пенальти отразить сложнее всего
-
"Лестер" нацелился на перспективного француза
-
Сосед Смертина рассказал о деталях ДТП с участием экс-футболиста
-
2
"Реал" сыграет с "Эспаньолом" в зеленом, чтобы обратить внимание людей на экологическую проблему
-
Широков высказался о результатах "Динамо"
-
СМИ: Тен Хаг возглавит "Баварию" летом
-
Габулов: "Я президент ФК "Алания" и никуда уходить не собираюсь"
-
Corriere dello Sport на первой полосе ответила на обвинения в расизме
-
"Реал" готов заплатить за Донни ван де Бека 55 миллионов евро
-
Обамеянг убежал в туалет посреди матча против "Брайтона"
-
"Динамо" обратилось к болельщикам перед матчем с "Зенитом"
-
1
Мартинес сравнил Азара с Майклом Джорданом
-
Бывшая жена Кержакова сообщила, что они заключили мировое соглашение
-
Шакири может продолжить карьеру в "Галатасарае"
-
"Лестер" готов заключить новый контракт с Роджерсом на улучшенных условиях
-
Павлюченко заявил, что у "Спартака" нет шансов на чемпионство в этом сезоне
-
"Бенфика" продлит контракт с главным тренером
-
"Челси" провел переговоры с агентом Заа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6