"Реал" готов заплатить за Донни ван де Бека 55 миллионов евро

"Реал" следующим летом намерен купить хавбека "Аякса" Донни ван де Бека. Об этом сообщает De Telegraaf.

По данным издания, "сливочные" готовы заплатить за 22-летнего полузащитника 55 миллионов евро.

Клуб хотел приобрести голландца еще прошедшим летом, однако тогда "Аякс" отказался отпускать футболиста, который сам был против трансфера.

В этом сезоне игрок участвовал в 13 матчах, отметившись 5 голами и 4 ассистами.

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