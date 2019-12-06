"Реал" готов заплатить за Донни ван де Бека 55 миллионов евро

Теги аяксреал мадриддонни ван де бектрансферы

"Реал" готов заплатить за Донни ван де Бека 55 миллионов евро

"Реал" следующим летом намерен купить хавбека "Аякса" Донни ван де Бека. Об этом сообщает De Telegraaf.

По данным издания, "сливочные" готовы заплатить за 22-летнего полузащитника 55 миллионов евро.

Клуб хотел приобрести голландца еще прошедшим летом, однако тогда "Аякс" отказался отпускать футболиста, который сам был против трансфера.

В этом сезоне игрок участвовал в 13 матчах, отметившись 5 голами и 4 ассистами.

Не пропустите: "Бавария" может отказаться от кандидатуры Тухеля в пользу наставника "Аякса"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: трансферный бан "Челси" сокращён

Официально: трансферный бан "Челси" сокращён

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 14 31
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 14 31
3 Севилья Севилья 15 30
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 15 26
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 15 26
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 15 25
7 Хетафе Хетафе 15 24
8 Валенсия Валенсия 15 23
9 Осасуна Осасуна 15 22
10 Гранада Гранада 15 21
11 Леванте Леванте 15 20
12 Бетис Бетис 15 19
13 Вильярреал Вильярреал 15 18
14 Алавес Алавес 15 18
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 15 18
16 Эйбар Эйбар 15 15
17 Мальорка Мальорка 15 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 15 13
19 Эспаньол Эспаньол 15 9
20 Леганес Леганес 15 6
Полная таблица

топ-5 тегов