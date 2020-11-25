"Реал" готов заплатить за Лукаку 85 миллионов евро

"Реал" готов купить форварда "Интера" Ромелу Лукаку, утверждают испанские СМИ.

По информации издания, "сливочные" заплатят за 27-летнего футболиста 85 миллионов евро в зимнее трансферное окно. Руководство "Реал" ищет хорошего нападающего в команду.

В 2019 году "Интер" купил Лукаку у "Манчестер Юнайтед" за 74 миллиона евро. В его активе 60 матчей, 43 гола и 8 ассистов.

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