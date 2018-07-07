"Реал" готов заплатить за Милинковича-Савича астрономическую сумму

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"Реал" готов заплатить за Милинковича-Савича астрономическую сумму

Мадридский "Реал" готов заплатить за полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича астрономическую сумму.

Как сообщает Football Italia, речь идёт о 155 миллионах евро. Размер предложения по трансферу 23-летнего серба уже одобрил президент королевского клуба Флорентино Перес.

При этом руководитель "Реала" рассчитывает потратить на Милинковича-Савича деньги, вырученные от продажи Криштиану Роналду в "Ювентус".

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