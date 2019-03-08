"Реал" готов заплатить за Неймара гигантскую сумму
Мадридский "Реал" хочет купить бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, королевский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 350 миллионов евро. Представители "Реала" уже связались с Неймаром и уведомили его о своих намерениях. "Реал" предложит бразильцу зарплату в размере 45 миллионов евро в год.
Напомним, что Неймар является самым дорогим футболистом в истории. Летом 2017 года он перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро.
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|26
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|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
|26
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|33
|13
|Эспаньол
|26
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|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
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|Райо Вальекано
|26
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|20
|Уэска
|26
|22