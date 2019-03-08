"Реал" готов заплатить за Неймара гигантскую сумму

Мадридский "Реал" хочет купить бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, королевский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 350 миллионов евро. Представители "Реала" уже связались с Неймаром и уведомили его о своих намерениях. "Реал" предложит бразильцу зарплату в размере 45 миллионов евро в год.

Напомним, что Неймар является самым дорогим футболистом в истории. Летом 2017 года он перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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