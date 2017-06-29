"Реал" готов заплатить за Себальоса 15 миллионов евро

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"Реал" готов заплатить за Себальоса 15 миллионов евро

Мадридский "Реал" намерен купить полузащитника "Бетиса" Дани Себальоса, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб утвердился в желании подписать 20-летнего футболиста после его яркого выступления на молодёжном Евро-2017.

Отмечается, что сумма трансфера должна составить 15 миллионов евро. При этом, вероятнее всего, Себальос проведёт ещё один сезон в "Бетисе" на правах аренды.

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