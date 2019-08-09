"Реал" готов заплатить за ван де Бека 55 миллионов евро

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"Реал" готов заплатить за ван де Бека 55 миллионов евро

"Реал" планирует до закрытия летнего окна подписать хавбека Донни ван де Бека, передает beIN Sports.

По данным издания, мадридский клуб хочет купить 22-летнего игрока после того, как им не удалось договорится с "МЮ" о Поле Погба.

Скорее всего, "Реал" предложит "Аяксу" 55 миллионов евро за футболиста.

Ранее ван де Бек подтвердил интерес со стороны испанского клуба.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 34 матчах, отметившись 9 голами и 10 ассистами.

А еще: "Реал" согласовал условия личного контракта с Донни ван де Беком| http://soccernews.ru
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