"Реал" готов значительно увеличить предложение по Мбаппе

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Мадридский "Реал" не теряет надежд заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе до закрытия летнего трансферного окна.

По информации AS, королевский клуб готов в конце августа резко увеличить размер предложения о приобретении 22-летнего футболиста.

Речь идёт о повышении оффера за звёздного француза со 130 до 170 миллионов евро.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в июне 2022 года, и форвард не собирается его продлевать. Поэтому парижане рискуют потерять его следующим летом бесплатно.

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