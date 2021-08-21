"Реал" готов значительно увеличить предложение по Мбаппе
Мадридский "Реал" не теряет надежд заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе до закрытия летнего трансферного окна.
По информации AS, королевский клуб готов в конце августа резко увеличить размер предложения о приобретении 22-летнего футболиста.
Речь идёт о повышении оффера за звёздного француза со 130 до 170 миллионов евро.
Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в июне 2022 года, и форвард не собирается его продлевать. Поэтому парижане рискуют потерять его следующим летом бесплатно.
Не пропустите: Мбаппе вышел на второе место по голам в топ-5 лигах Европы среди игроков младше 23 лет. | http://soccernews.ru
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|2
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
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|Гранада
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|13
|Осасуна
|20
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
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|20
|14