"Реал" готовит 100-миллионное предложение по игроку "Манчестер Юнайтед"

Теги антони мартиальреал мадридманчестер юнайтедмауро икардихарри кейн

"Реал" готовит 100-миллионное предложение по игроку "Манчестер Юнайтед"Мадридский "Реал" интересуется вингером английского "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалем.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, королевский клуб определил 22-летнего игрока "красных дьяволов" в качестве альтернативы главным кандидатам на усиление своей атаки в лице Харри Кейна ("Тоттенхэм") и Мауро Икарди ("Интер"). В случае, если подписать англичанина или аргентинца "сливочным" не удастся, они будут готовы заплатить за Мартиаля 100 миллионов евро.

Напомним, "Реал" до сих пор не определился с будущим Бэйла. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Непобедимые "красные": "Ливерпуль" гостит у "Бернли"

Непобедимые "красные": "Ливерпуль" гостит у "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов