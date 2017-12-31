"Реал" готовит 100-миллионное предложение по игроку "Манчестер Юнайтед"

Мадридский "Реал" интересуется вингером английского "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалем.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, королевский клуб определил 22-летнего игрока "красных дьяволов" в качестве альтернативы главным кандидатам на усиление своей атаки в лице Харри Кейна ("Тоттенхэм") и Мауро Икарди ("Интер"). В случае, если подписать англичанина или аргентинца "сливочным" не удастся, они будут готовы заплатить за Мартиаля 100 миллионов евро.

Напомним, "Реал" до сих пор не определился с будущим Бэйла. | soccernews.ru