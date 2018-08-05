"Реал" готовит 200 миллионов на звезду "Тоттенхэма"

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"Реал" готовит 200 миллионов на звезду "Тоттенхэма"

Хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в "Реале".

Как сообщает испанская пресса, "сливочные" готовы выложить за игрока 200 миллионов евро.

Напомним, что "Реал" рассматривает Эриксена, как возможную замену Луке Модричу.

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