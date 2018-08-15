"Реал" готовит 70 миллионов евро на нового нападающего

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"Реал" готовит 70 миллионов евро на нового нападающегоМадридский "Реал" готовит предложение по форварду "Валенсии" Родриго, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, за 27-летнего нападающего "сливочные" будут готовы выложить до 70-ти миллионов евро. В свою очередь "летучие мыши" рассчитывают получить за своего игрока минимум 90 миллионов евро.

В прошлом сезоне Родриго забил 19 мячей и сделал 7 результативных передач в 44 матчах за "Валенсию".

Напомним,  "Реал" сделал запрос по трансферу звезды АПЛ. | soccernews.ru

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