"Реал" готовит 80-миллионное предложение по игроку сборной Испании

Мадридский "Реал" нацелился на форварда "Валенсии" Родриго, информирует Televisión Española.

Так, по сведениям источника, королевский клуб будет готов выложить за 27-летнего нападающего "летучих мышей" 80 миллионов евро, что на 40 миллионов евро меньше суммы отступных, прописанной в его контракте.

В прошлом сезоне Родриго забил 19 мячей и сделал 7 результативных передач в 44 матчах за "Валенсию".

Напомним, "Реал" сделал предложение по Азару. | soccernews.ru