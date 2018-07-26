"Реал" готовит 80-миллионное предложение по игроку сборной Испании

Теги реал мадридродриговаленсия

"Реал" готовит 80-миллионное предложение по игроку сборной ИспанииМадридский "Реал" нацелился на форварда "Валенсии" Родриго, информирует Televisión Española.

Так, по сведениям источника, королевский клуб будет готов выложить за 27-летнего нападающего "летучих мышей" 80 миллионов евро, что на 40 миллионов евро меньше суммы отступных, прописанной в его контракте.

В прошлом сезоне Родриго забил 19 мячей и сделал 7 результативных передач в 44 матчах за "Валенсию".

Напомним,  "Реал" сделал предложение по Азару. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Фанаты "Реала" выбрали замену Роналду

Фанаты "Реала" выбрали замену Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов