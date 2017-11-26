"Реал" готовит 90 миллионов евро на форварда "Манчестер Юнайтед"

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"Реал" готовит 90 миллионов евро на форварда "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль может продолжить карьеру в "Реале".

Как сообщает Sky Sports, "сливочные" следующим летом готовы выложить за футболиста 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Мартиаль провел 19 матчей, забил 7 голов и отдал 6 ассистов.

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