"Реал" готовит более 100 миллионов евро на покупку голкипера

Теги реал мадридфлорентино перестибо куртуачелси

"Реал" готовит более 100 миллионов евро на покупку голкипера

Президент "Реала" Флорентино Перес готовит огромные деньги на покупку нового вратаря.

Как сообщает Independent, "сливочные" остановились на кандидатуре Тибо Куртуа из "Челси" и летом предложат за него около 110 миллионов евро.

Напомним, что "Реал" также интересовался голкипером "Манчестер Юнайтед" Давидом Де Хеа.

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