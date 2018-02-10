"Реал" готовит более 100 миллионов евро на покупку голкипера

Президент "Реала" Флорентино Перес готовит огромные деньги на покупку нового вратаря.

Как сообщает Independent, "сливочные" остановились на кандидатуре Тибо Куртуа из "Челси" и летом предложат за него около 110 миллионов евро.

Напомним, что "Реал" также интересовался голкипером "Манчестер Юнайтед" Давидом Де Хеа.

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