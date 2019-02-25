"Реал" готовит более 200 миллионов евро за двух игроков "Манчестер Юнайтед"
"Реал" заинтересован в подписании сразу двух футболистов "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Goal.com со ссылкой на испанскую прессу, "сливочные" нацелились на хавбека Поля Погба и нападающего Маркуса Рэшфорда.
Француза мадридский клуб оценил в 150 миллионов евро, а ориентировочная стоимость англичанина составляет 110 миллионов, однако "Реал" попытается сбить цену до 80 миллионов.
В этом сезоне 25-летний Погба провел 33 матча, в которых отметился 14 голами и 10 ассистами.
На счету 21-летнего Рэшфорда 10 забитых мячей и 8 результативных передач в 33 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|24
|34
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|24
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19