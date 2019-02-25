"Реал" готовит более 200 миллионов евро за двух игроков "Манчестер Юнайтед"

"Реал" заинтересован в подписании сразу двух футболистов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Goal.com со ссылкой на испанскую прессу, "сливочные" нацелились на хавбека Поля Погба и нападающего Маркуса Рэшфорда.

Француза мадридский клуб оценил в 150 миллионов евро, а ориентировочная стоимость англичанина составляет 110 миллионов, однако "Реал" попытается сбить цену до 80 миллионов.

В этом сезоне 25-летний Погба провел 33 матча, в которых отметился 14 голами и 10 ассистами.

На счету 21-летнего Рэшфорда 10 забитых мячей и 8 результативных передач в 33 играх.

Читайте также: "Бавария" приготовила фантастическое предложение по Асенсио. | http://soccernews.ru