"Реал" готовит более 200 миллионов на двух звезд Серии А

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"Реал" готовит более 200 миллионов на двух звезд Серии А

"Реал" планирует усилиться двумя футболистами итальянской Серии А.

Как сообщает Football Italia, "сливочные" намерены подписать вратаря "Ромы" Алиссона и хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

По информации ресурса, трансфер этих футболистов обойдется "Реалу" в 230 миллионов евро.

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