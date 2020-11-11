"Реал" готовит два крупных трансфера в январе
Мадридский "Реал" намерен купить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга в зимнее трансферное окно, сообщает RTVE.
По сведениям издания, на покупке данных футболистов настаивает главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан. "Реал" готов заплатить за Холанда 75 миллионов евро, а также отдать в аренду сербского форварда Луку Йовича. Камавинга может обойтись мадридцам в 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел 11 матчей, забил 11 голов и сделал три результативные передачи. На счету 18-летнего Камавинга один забитый мяч и одна голевая передача в девяти поединках.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20