"Реал" готовит два крупных трансфера в январе

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"Реал" готовит два крупных трансфера в январе

Мадридский "Реал" намерен купить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга в зимнее трансферное окно, сообщает RTVE.

По сведениям издания, на покупке данных футболистов настаивает главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан. "Реал" готов заплатить за Холанда 75 миллионов евро, а также отдать в аренду сербского форварда Луку Йовича. Камавинга может обойтись мадридцам в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел 11 матчей, забил 11 голов и сделал три результативные передачи. На счету 18-летнего Камавинга один забитый мяч и одна голевая передача в девяти поединках.

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