"Реал" готовит фантастическое предложение по Неймару

Форвард ПСЖ Неймар является главной трансферной целью "Реала" на лето.

Как сообщает AS, "сливочные" готовы выложить за бразильца 400 миллионов евро. Отмечается, что отец Неймара уже ведет переговоры с мадридским клубом.

Напомним, что в настоящее время Неймар восстанавливается после операции на ноге.

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