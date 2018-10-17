"Реал" готовит громкий трансфер на январь

Мадридский "Реал" готовит громкую сделку на зимнее трансферное окно, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес хочет купить в январе полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

В "Реале" рассчитывают, что звёздного датчанина удастся подписать за адекватную сумму в виду того, что его контракт со "шпорами" истекает в 2020 году.

26-летний Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года, сыграл 233 матча, забил 57 голов и сделал 71 ассист.

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