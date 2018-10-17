"Реал" готовит громкий трансфер на январь

Теги тоттенхэмреал мадридфлорентино перескристиан эриксен

"Реал" готовит громкий трансфер на январь

Мадридский "Реал" готовит громкую сделку на зимнее трансферное окно, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес хочет купить в январе полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

В "Реале" рассчитывают, что звёздного датчанина удастся подписать за адекватную сумму в виду того, что его контракт со "шпорами" истекает в 2020 году.

26-летний Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года, сыграл 233 матча, забил 57 голов и сделал 71 ассист. 

Не пропустите: В "Реале" произошёл раскол на два лагеря. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов