"Реал" готовит конкретное предложение для Алабы

Теги реал мадридбавария мюнхендавид алабатрансферы

"Реал" готовит конкретное предложение для Алабы

Фото сайт Бундеслиги

Мадридский "Реал" не теряет надежд заполучить защитника "Баварии" Давида Алабу.

По информации ABC, в скором времени королевский клуб собирается выйти на футболиста и его представителей с конкретным предложением.

Речь идёт о зарплате в размере 10 миллионов евро год, а также подписном бонусе в 20 миллионов.

В конце июня 28-летний австриец станет свободным агентом и сможет присоединиться к другой команде бесплатно.

Помимо "Реала" на Алабу претендуют "Барселона", ПСЖ, "Ювентус" и клубы АПЛ.

Не пропустите: "Реал" считает себя лидером в гонке за Холандом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе установил новый рекорд чемпионата Франции

Мбаппе установил новый рекорд чемпионата Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов