"Реал" готовит конкретное предложение для Алабы

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Мадридский "Реал" не теряет надежд заполучить защитника "Баварии" Давида Алабу.

По информации ABC, в скором времени королевский клуб собирается выйти на футболиста и его представителей с конкретным предложением.

Речь идёт о зарплате в размере 10 миллионов евро год, а также подписном бонусе в 20 миллионов.

В конце июня 28-летний австриец станет свободным агентом и сможет присоединиться к другой команде бесплатно.

Помимо "Реала" на Алабу претендуют "Барселона", ПСЖ, "Ювентус" и клубы АПЛ.

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