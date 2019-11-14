"Реал" готовит конкретное предложение по Санчо

Теги боруссия дортмундреал мадридджейдон санчотрансферы

"Реал" готовит конкретное предложение по Санчо

Мадридский "Реал" всерьёз нацелился на вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, королевский клуб готов сделать предложение "шмелям" в размере 116 миллионов евро.

Напомним, что конкуренцию "бланкос" в борьбе за англичанина намерены составить "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

В текущем сезоне 19-летний Санчо сыграл за "Боруссию" 16 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

Не пропустите: Клуб Бекхэма заинтересован в игроке "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Эриксену

"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Эриксену

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов