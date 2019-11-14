"Реал" готовит конкретное предложение по Санчо

Мадридский "Реал" всерьёз нацелился на вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, королевский клуб готов сделать предложение "шмелям" в размере 116 миллионов евро.

Напомним, что конкуренцию "бланкос" в борьбе за англичанина намерены составить "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

В текущем сезоне 19-летний Санчо сыграл за "Боруссию" 16 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

Не пропустите: Клуб Бекхэма заинтересован в игроке "Реала". | http://soccernews.ru