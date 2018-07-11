"Реал" готовит космическое предложение по Мбаппе

Согласно сведениям испанской прессы, мадридский "Реал" готовит космическое предложение по форварду ПСЖ Килиану Мбаппе.

Так, сообщается, что в офисах королевского клуба рассматривают вариант с выплатой за 19-летнего нападающего парижан 300 миллионов евро и включения в сделку по нему своего вингера Марко Асенсио. В стане "сливочных" рассчитывают, что чемпион Франции будет готов рассмотреть такое предложение по своему игроку.

Напомним, Модрич намерен обсудить свое будущее с Лопетеги. | soccernews.ru