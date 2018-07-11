"Реал" готовит космическое предложение по Мбаппе

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппемарко асенсио

"Реал" готовит космическое предложение по МбаппеСогласно сведениям испанской прессы, мадридский "Реал" готовит космическое предложение по форварду ПСЖ Килиану Мбаппе.

Так, сообщается, что в офисах королевского клуба рассматривают вариант с выплатой за 19-летнего нападающего парижан 300 миллионов евро и включения в сделку по нему своего вингера Марко Асенсио. В стане "сливочных" рассчитывают, что чемпион Франции будет готов рассмотреть такое предложение по своему игроку.

Напомним, Модрич намерен обсудить свое будущее с Лопетеги. | soccernews.ru

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