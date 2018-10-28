"Реал" готовит крупное предложение по нападающему "Ливерпуля"

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"Реал" готовит крупное предложение по нападающему "Ливерпуля"

"Реал" нацелился на нападающего "Ливерпуля" Садио Мане.

Как сообщает Goal.com, президент "сливочных" Флорентино Перес является большим поклонником сенегальца и оценивает трансфер 26-летнего футболиста в 115 миллионов евро.

Отмечается, что Перес хотел подписать Мане минувшим летом на замену Криштиану Роналду.

В этом сезоне на счету Мане 7 забитых мячей в 13 матчах.

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Комментарии

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Зенден

Ливерпулю повезло с тренером и игроками, которые оказались никому не нужны. Салах, Фирмино и Мане оказались, как говорится в "нужный момент в нужном месте". По-одиночке они довольно средненькие футболисты.

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Зенден

Я этот комментарий не просто так оставил, жду обоснованных возражений от "минусовщиков".

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