"Реал" готовит крупный обмен с "Челси"

"Реал" нацелился на вингера "Челси" Эдена Азара и форварда Альваро Морату.

Как сообщает испанская пресса, взамен президент "Реала" Флорентино Перес готов отпустить в лондонский клуб Гарета Бэйла и в добавок заплатить 132 миллиона евро.

Напомним, что на Морату также претендует мюнхенская "Бавария".

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