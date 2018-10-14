"Реал" готовит на следующее лето предложение по Неймару

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"Реал" готовит на следующее лето предложение по НеймаруКак информирует El Confidencial, мадридский "Реал" готовит на следующее лето предложение по форварду ПСЖ Неймару.

Так, согласно сведениям источника, 26-летний нападающий парижан является приоритетной трансферной целью для президента королевского клуба Флорентино Переса, который по окончанию текущего сезона будет готов выложить за него астрономическую для футбола сумму.

Напомним,  летом "Реал" предпринимал попытку подписать новичка "Барселоны". | soccernews.ru

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