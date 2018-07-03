"Реал" готовит новое предложение по Куртуа

Мадридский "Реал" готовит новое предложение по голкиперу лондонского "Челси" Тибо Куртуа, информирует OK Diario.

По сведениям источника, "аристократы" отклонили первую попытку "сливочных" заполучить 26-летнего вратаря, которая оценивалась в 35 миллионов евро. Теперь королевский клуб планирует поднять свою ставку до 47 миллионов евро. При этом 9 миллионов евро из этой суммы предусмотрены в виде выплаты всевозможных бонусов.

Напомним, "Реал" согласился продать Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru