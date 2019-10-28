"Реал" готовит новое предложение по Погба

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"Реал" готовит новое предложение по Погба

Во время зимнего трансферного окна мадридский "Реал" предпримет новую попытку купить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как сообщает испанская пресса, "бланкос" готовят предложение по звёздному французу в размере 150 миллионов евро плюс бонусы, которые могут достигнуть 25 миллионов.

В королевском клубе уверены, что им удастся договориться о переходе 26-летнего хавбека, поскольку он сам хочет продолжить карьеру на "Сантьяго Бернабеу", а его контракт с "красными дьяволами" истекает уже в 2021 году.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Погба преследуют травмы, из-за чего он провёл всего 6 матчей. Рыночная стоимость игрока - 100 миллионов евро.

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