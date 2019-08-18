"Реал" готовит новое предложение по трансферу Погба

Мадридский "Реал" не оставляет попыток приобрести французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает The Times.

По сведениям издания, королевский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В связи с этим, "Реал" готовится сделать очередное предложение по трансферу игрока.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" оценивал 26-летнего Погба в 180 миллионов евро. Впрочем, теперь манкунианцы могут не согласиться продать француза даже за такую сумму, так как не смогут купить ему замену из-за закрытого трансферного окна в английской Премьер-лиге.

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