"Реал" готовит новое предложение по трансферу Погба

Теги реал мадридманчестер юнайтедполь погбатрансферы

"Реал" готовит новое предложение по трансферу Погба

Мадридский "Реал" не оставляет попыток приобрести французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает The Times.

По сведениям издания, королевский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В связи с этим, "Реал" готовится сделать очередное предложение по трансферу игрока.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" оценивал 26-летнего Погба в 180 миллионов евро. Впрочем, теперь манкунианцы могут не согласиться продать француза даже за такую сумму, так как не смогут купить ему замену из-за закрытого трансферного окна в английской Премьер-лиге.

Не пропустите: "Реал" может купить Эриксена перед закрытием трансферного окна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Adidas случайно показал номер Коутиньо в "Баварии"

Adidas случайно показал номер Коутиньо в "Баварии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 2 6
2 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 2 6
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 4
4 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 2 4
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
6 Борнмут Борнмут 2 4
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 4
8 Эвертон Эвертон 2 4
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 3
10 Бернли Бернли 2 3
11 Норвич Сити Норвич Сити 2 3
12 Лестер Сити Лестер Сити 1 1
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1 1
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 1
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 1
16 Астон Вилла Астон Вилла 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Саутгемптон Саутгемптон 2 0
19 Челси Челси 1 0
20 Уотфорд Уотфорд 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов