"Реал" готовит новые контракты для Рамоса и Модрича

Мадридский "Реал" планирует продлить сотрудничество с двумя ветеранами команды, утверждает La Vanguardia.

По информации источника, королевский клуб готовит новые соглашения для защитника Серхио Рамоса и хавбека Луки Модрича.

Напомним, что у обоих футболистов действующие контракты со "сливочными" истекают в июне 2021 года.

Президент "Реала" Флорентино Перес ценит важность Рамоса и Модрича для команды, а также понимает, насколько сильна любовь болельщиков к ним.

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