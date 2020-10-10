"Реал" готовит новые контракты для Рамоса и Модрича

Теги реал мадридсерхио рамослука модрич

"Реал" готовит новые контракты для Рамоса и Модрича

Мадридский "Реал" планирует продлить сотрудничество с двумя ветеранами команды, утверждает La Vanguardia.

По информации источника, королевский клуб готовит новые соглашения для защитника Серхио Рамоса и хавбека Луки Модрича.

Напомним, что у обоих футболистов действующие контракты со "сливочными" истекают в июне 2021 года.

Президент "Реала" Флорентино Перес ценит важность Рамоса и Модрича для команды, а также понимает, насколько сильна любовь болельщиков к ним.

Не пропустите: Погба не перейдёт в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Умер бывший футболист "Спартака" Василий Кульков

Умер бывший футболист "Спартака" Василий Кульков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов