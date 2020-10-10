"Реал" готовит новые контракты для Рамоса и Модрича
Мадридский "Реал" планирует продлить сотрудничество с двумя ветеранами команды, утверждает La Vanguardia.
По информации источника, королевский клуб готовит новые соглашения для защитника Серхио Рамоса и хавбека Луки Модрича.
Напомним, что у обоих футболистов действующие контракты со "сливочными" истекают в июне 2021 года.
Президент "Реала" Флорентино Перес ценит важность Рамоса и Модрича для команды, а также понимает, насколько сильна любовь болельщиков к ним.
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