"Реал" готовит новый контракт для Бензема

Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с нападающим Каримом Бензема, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб готовит для француза новое соглашение, рассчитанное до 2023 года. Если футболист подпишет договор, то получит прибавку к зарплате.

Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2021 года.

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года, сыграл 480 матчей, забил 233 гола и сделал 129 ассистов.

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