"Реал" готовит новый контракт для Бензема
Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с нападающим Каримом Бензема, сообщает Marca.
По сведениям издания, королевский клуб готовит для француза новое соглашение, рассчитанное до 2023 года. Если футболист подпишет договор, то получит прибавку к зарплате.
Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2021 года.
Бензема выступает за "Реал" с 2009 года, сыграл 480 матчей, забил 233 гола и сделал 129 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6