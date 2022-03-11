"Реал" готовит новый контракт для Бензема

Фото твиттер "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может продлить соглашение с королевским клубом.

По информации журналиста Николо Скиры, руководство "сливочных" готово заключить с французом новый контракт до 2024 года.

Напомним, что действующий договор между сторонами истекает в июне 2023-го.

34-летний Бензема в текущем сезоне сыграл за "Реал" 33 матча, забил 30 голов и сделал 12 ассистов.

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