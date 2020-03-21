"Реал" готовит новый контракт для Хакими, который находится в аренде в "Боруссии"
"Реал" собирается продлить сотрудничество с защитником Ашрафом Хакими.
Как сообщает Mundo Deportivo, мадридский клуб предложит 21-летнему игроку соглашение до лета 2025 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2022 года.
Напомним, что летом 2018 года Хакими отправился в двухгодичную аренду в дортмундскую "Боруссию".
За немецкий клуб Хакими провел 65 матчей, забил 10 голов и отдал 17 ассистов.
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