"Реал" готовит новый контракт для Хакими, который находится в аренде в "Боруссии"

"Реал" собирается продлить сотрудничество с защитником Ашрафом Хакими.

Как сообщает Mundo Deportivo, мадридский клуб предложит 21-летнему игроку соглашение до лета 2025 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2022 года.

Напомним, что летом 2018 года Хакими отправился в двухгодичную аренду в дортмундскую "Боруссию".

За немецкий клуб Хакими провел 65 матчей, забил 10 голов и отдал 17 ассистов.

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