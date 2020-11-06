"Реал" готовит новый контракт для Карвахаля

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"Реал" готовит новый контракт для Карвахаля

Мадридский "Реал" хочет продлить соглашение с правым защитником Дани Карвахалем, сообщает Football Espana со ссылкой на Marca.

По информации источника, королевский клуб собирается предложить 28-летнему футболисту новый контракт до 2024 года.

Напомним, что действующий договор между сторонами истекает по окончании следующего сезона.

Сейчас Карвахаль восстанавливается после травмы связок колена. Его возвращение в строй ожидается в конце ноября - начале декабря.

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